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evga, gtx 10 serisinde sınırları aşırı zorluyor!

EVGA, GTX 10 SERİSİNDE SINIRLARI AŞIRI ZORLUYOR!

Dünyanın en ünlü ekran karı üreticilerinden EVGA, her zamanki gibi sınırları zorlamaya devam ediyor.

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:16
Puan Ver : Evga, Gtx 10 Serisinde Sınırları Aşırı Zorluyor!(5/10)3


Dünyanın en ünlü ekran karı üreticilerinden EVGA, her zamanki gibi sınırları zorlamaya devam ediyor.



 



Evga, GTX 10 serisini, ACX 3.0 fan mimarisiyle güçlendirmeye karar verdi. Söz konusu fan mimarisi, piyasanın en kaliteli havalı soğutma yapıları arasında yer alıyor. ZDNET'in Almanya kanadı EVGA GTX 1080 FTW üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdi ve bunları kamuoyu ile paylaştı.



Öncelikle ultra güçlü fanlar ve metal yalıtımlı mimari sayesinde EVGA ekran kartları, yaklaşık 107 dereceye kadar kadar dayanabiliyor. Yani, ekran kartlarını “mantık sınırları” içerisinde overclock etmek mümkün. Buradaki asıl ibare “mantıksal sınırlar”. Zira ekran kartlarını gereğinden fazla zorlamasıyla tanınan test yazılımı Furmark bile bu ısıyı geçmekte epey zorlanıyor. GPU'lar ağır çalışma koşulları altında bile aylarca dayanabiliyor. Ancak eninde sonunda felaket gerçekleşiyor. Donanımınızın garanti dışı kalmasını yanı sıra, tüm evi saracak, ölümcül bir yangın tehlikesi ile karşılaşabilirsiniz. Yine de, profesyonel ortamlarda test edilen ACX 3.0 fanları ve ekran kartı performansı uzun süre üst düzeyde kalıyor. Yine de uyarımızı tekrarlayalım; Overclock yapacaksanız bile sınırları zorlamayın. Bu, facia ile sonuçlanabilir.



Büyük Riske Rağmen Ayakta Kaldı!



Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ekran kartı markası, EVGA, PrecisionXOC Overclock yazılımı ile, bu testten alnının akıyla çıkmayı beceriyor.



Şunu da belirtmeliyiz ki GTX 1080 FTW'nin fanları biraz gürültülü çalışıyor. Yine de bu, üstün performans ve asgari risk için kabul edilebilir bir bedel.





 



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