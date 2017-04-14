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‘evet' tl'yi uçurur

‘EVET' TL'Yİ UÇURUR

Yabancılar, referanduma senaryolarını netleştirdi. İsviçreli banka UBS, ‘evet' çıkarsa TL'nin yüzde 2-3 değer kazanacağını, faizlerin düşeceğini söyledi. Timoty Ash ise “‘Evet' ralli başlatır” dedi

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:27
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Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getirmesi beklenen 16 Nisan referandumu için son dönemece girilirken, dünya devi finans kurumları ve yabancı yatırımcılar, anketlerde de açık ara önde olan 'evet'i satın almaya devam ediyor.


Hafta başında Morgan Stanley'in 'evet' çıkması halinde erken seçim riskinin ortadan kalkacağını açıklaması, Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi ve Merrill Lynch'in de bankacılık sektörünü övmesinin ardından, olumlu değerlendirmelere dün yenileri eklendi.



Referandum sonuçlarını masaya yatıran bir rapor hazırlayan İsviçreli banka UBS, 'evet' çıkması durumunda Türk Lirası'nın yüzde 2-3 daha değer kazanacağına, belirsizliklerin azalacağına dikkat çekti. Blue Bay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash ise referandumdan 'evet' çıkmasının, piyasalarda ralliye neden olabileceğini söyledi.



 



kaynak:ahaber








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