

Nisan Pazar günü EGO otobüsleri ve metro saat 10:00 – 19:00 arasında ücretsiz olacak.



Belediyenin televizyon reklamlarıyla da duyurduğu ‘ücretsiz toplu taşımayı' Melih Gökçek Twitter'dan şu mesajla duyurdu;







Miting için bu maliyeti kimin ya da hangi kurumun karşılayacağı henüz belli değil.



































kaynak:sözcü