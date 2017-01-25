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'evet' kampanyası başlattı, ünlülerden destek geldi

'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI, ÜNLÜLERDEN DESTEK GELDİ

Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlattı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : 'evet' Kampanyası Başlattı, Ünlülerden Destek Geldi(5/10)2


Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlattı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek verdi. Daha sonra ise Abdülkadir Karagöz ve Ersin Düzen'den destek videoları geldi. Kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepki mesajları da yağdı destek mesajları da....



Daha önce TFF Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan eski ünlü futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen sosyal medyada referandum için evet kampanyası başlattı. Bir video paylaşan Rıdvan "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.



Dilmen videonun devamında kariyerini Barcelona'da sürdüren futbolcu Arda Turan'dan destek istedi, "Sevgili Arda sen de var mısın" diye sordu.



Arda ise çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'a da kampanyaya dahil olma çağrısında bulundu.



Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz bu çağrıyı "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuyla yanıtladı.



 



kaynak:hürriyet








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