

Başbakan Binali Yıldırım, "Sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz örgütün elebaşısı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki, 'Eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek'." dedi.







Başbakan Yıldırım, 16 Nisan referandumu için ilk mitingini Kahramankazan'da yaptı.







15 Temmuz darbe girişiminde 9 şehit veren ve darbecilerin kullandığı Akıncı Üssü'nün de bulunduğu Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin adı, Meclis'te yapılan oylamada oybirliğiyle değiştirilmişti.







Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için startı Kahramankazan'dan verdi. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"DARBECİLERİN ZİHNİYETİNİ SONSUZA KADAR SİLECEK"







"15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist 'doğru zaman' diyerek işe koyuldu. Kahramankazanlı kardeşlerim ne yaptı? Darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlasını kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu.







15 Temmuz milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi. F-16'lardan korkmadınız, canınızı siper ettiniz. Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye'de sonsuza kadar silinmesini sağlayacak.







kaynak:habertürk