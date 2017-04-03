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evet de çıksa hayır da çıksa kardeşiz

EVET DE ÇIKSA HAYIR DA ÇIKSA KARDEŞİZ

Aydın'da halk oylamasına yönelik kampanyalarını yan yana kurdukları çadırlarda yürüten farklı görüşteki partiler, birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:32
Puan Ver : Evet De Çıksa Hayır Da Çıksa Kardeşiz(10/10)11


Anayasa değişikliğine ilişken halk oylamasına sayılı günler kaldı. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına devam ediyor. Siyasi partilere bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.



Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yana yana çadır kuran CHP ve AK Parti teşkilatları broşür dağıtıyor ve neden "evet" ya da "hayır" dediklerini gerekçeleriyle anlatıyor.



AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, "Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evladıdır" sözüyle çalışmalarını sürdürdüklerine ifade etti.



 



kaynak:haberler








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