EVET DE ÇIKSA HAYIR DA ÇIKSA KARDEŞİZ
Aydın'da halk oylamasına yönelik kampanyalarını yan yana kurdukları çadırlarda yürüten farklı görüşteki partiler, birlik ve beraberlik mesajı veriyor.
Anayasa değişikliğine ilişken halk oylamasına sayılı günler kaldı. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına devam ediyor. Siyasi partilere bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.
Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yana yana çadır kuran CHP ve AK Parti teşkilatları broşür dağıtıyor ve neden "evet" ya da "hayır" dediklerini gerekçeleriyle anlatıyor.
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, "Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evladıdır" sözüyle çalışmalarını sürdürdüklerine ifade etti.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar