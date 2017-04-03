EVET ÇIKARSA HEPİNİZİ DENİZE DÖKERİZ DİYEN CHP ...
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Referandum'da 'evet' çıkarsa hepinizi denize dökeriz" sözleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz gün Halk Arenası programında konuşan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, skandal açıklamasında referandumda "Evet" oyu vereceklere tehditler savurmuştu.
kaynak:haberler
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