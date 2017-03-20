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EVET ÇIKARSA 3 MİLYON SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERECEKLER


EVET ÇIKARSA 3 MİLYON SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERECEKLER
Tarih : 20 Mart 2017, 17:49
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"3 MİLYON SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLECEK"



"Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor" denildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Hangi doğruyu söylemedik. 'Tek adam' dedim. Kendileri kabul ettiler. 'Evet tek adamız biz' dediler. Hedefimiz bu. Muhtarlıkları kapatacaklar dedim. Araya belediyeleri sıkıştırdılar. Belediyeleri kapatma yetkisi yok. Muhtarlıkları kapatma yetkisi var. Belediyelerde böyle bir yetki yok. Yerel yönetimlerle ilgili böyle bir yetki kullanamıyor. Ama devletin yapısı ve işleyişi ile ilgili kullanabiliyor. Şu kararı alabilir. Trabzon, Giresun, Ordu. Hepsini birleştirdim tek vilayet yaptım. Başına da şu genel valiyi tayin ettim. Bu yetkisi var. Bu yetki olsun diyorsanız gideceksiniz evet oyu kullanacaksınız. Böyle bir yetki olur mu, 'Bu yetki Meclisindir, Mecliste ortak akıl vardır oturup düşünelim' diyorsanız o zaman hayır oyu kullanacaksınız."



Şimdi düşünme zaman olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"1924 Anayasası görüşülürken Mustafa Kemal Atatürk'e Meclise fesih yetkisi verilmemiştir. Şimdi veriyoruz bir kişiye. Niye veriyoruz. Hani milli irade vardı. Milli irade nerede tecelli ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Şu soruyu bana da sorabilirsiniz. Hayır çıkarsa ne olur, evet çıkarsa ne olur. Evet çıkarsa şu olur: Türkiye sonu belirsiz bir maceranın içerisine girer. Nasıl? Libya'daki gibi. Tek adam vardı. Romanya'daki gibi, Çavuşesku vardı. Suriye'deki gibi, Esad vardı. Saddam, Irak'taki gibi. Bu ülkelerin tamamı bölündü. Türkiye büyük bir riskle karşı karşıya kalır. Karadeniz'in milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve bayrağa bağlılığını da biliyorum. Ama Karadenizli oturup düşünmek zorundadır. Yurtseverlik, vatanseverlik zamanı gelmiştir. Bizim cumhuriyetimiz sokakta kurulmadı. Bizim cumhuriyetimizi birileri bize ikram etmedi. Niye rejimi değiştiriyoruz. 141 yıllık parlamenter geleneğimiz var."



Başkanlık sisteminin nereden çıktığını soran Kılıçdaroğlu, "Nereden çıktı bu tek adam rejimi? Hangi şartlar bizi zorladı da rejimi değiştiriyoruz? Saddam'ı, Kaddafi'yi, Esad'ı ve Çavuşesku'yu örnek verdim. Bütün bu ülkeler dağıldı ve bölündü. Ayrı ayrı cumhuriyetler kuruldu. Şunu sakın unutmayın: Büyük Ortadoğu Projesi kimdi, kimler kurmuştu, kimler önermişti? Bunun eş başkanı kimdi? Türkiye bu sürecin içerisine neden ve nasıl sürükleniyor? Bunu kim akıl etti, kim ikna etti, kim Türkiye'yi böyle bir riskle karşı karşıya getirdi? Bütün Karadenizliler bunu düşünmek zorunda." şeklinde konuştu.



 



kaynak:habertürk








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