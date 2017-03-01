

Evet cephesinde bayrak krizi yaşanıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ziyaretinde İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin önündeki bayrak direklerinden birine Kürdistan bayrağının asılmasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli bu durumu 'Skandal, aymazlık ve rezalet' sözleri ile yorumladı. Bahçeli'ye Binali Yıldırım'dan ‘IKBY dünyada böyle tanınıyor' yanıtı geldi.







BAHÇELİ'DEN YILDIRIM'A SORULAR







Bahçeli ayrıca Binali Yıldırım'a 'Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır? Başbakan, Çankaya'da Barzani'yle konuşurken, arkasına dönüp de nedir bu bayrak, kim koydu buraya diyebilmiş midir' diye sordu.







BİNALİ YILDIRIM: ELEŞTİRİLER İYİ NİYETLİ DEĞİL







Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesiyle ilgili bayrak eleştirilerin iyi niyetli olmadığını savunarak, IKBY'nin Irak Anayasası'na göre özerk bir yapı olduğunu, dünyada da bu şekilde tanındığını söyledi. Yıldırım, 'Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulama gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir' dedi.







kaynak:insanhaber