EVERTON'UN İRANLI HİSSEDARI: CENK TOSUN YERLE BİR ETTİ
Everton Kulübünün en büyük hissedarı Farhad Moshiri, "Cenk çok iyi bir forvet. Onu Monaco'ya karşı oynarken orada izledim. Tek başına onları yerle bir etti" dedi.
Everton cephesi, Beşiktaş'tan tranfer ettikleri Cenk Tosun ile ilgili konuştu.
Everton'ın İranlı ortağı, "Cenk çok iyi bir forvet. Onu Monaco'ya karşı oynarken orada izledim. Tek başına onları yerle bir etti. Çok iyi gözüküyordu. Onu izlemeye devam ettim, teknik ekibimiz de onu beğendi. Etrafta çok iyi olan çok forvet yok. Umarım doğru hedefi bulmuşuzdur. Fiziği var, hızı var, iyi sol ayağı, sağ ayağı var. Sigursson'un pasları için bir hedefe ihtiyacımız var. Sigurdsson'un ana silahı ortaları, umarım Cenk de kafa vurur." ifadelerini kullandı."İZLEDİK, UZUN BİR TRANSFER SÜRECİ YÜRÜTTÜK"
Everton'ın transfer operasyonundaki bir numaralı Steve Walsh ise, "Cenk Tosun'un özellikleriyle bize uygun bir oyuncu olduğuna karar verdik. Geçen sezon 24 gol attı, onu Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı izledik. Teknik direktörümüze de danıştık ve transferi yaptık. Uzun bir transfer periyodu yürüttük." dedi.
SAM ALLARDYCE: "CENK TOSUN İÇİN SABIRLI OLMALIYIZ"
Everton Menajeri Sam Allardyce da, Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini aktardı.
Allardyce, Cenk Tosun konusunda aceleci olmayacaklarını söylerken; "Umarım Cenk Tosun hemen farkını konuşturur. Ancak adaptasyon için zamana ihtiyacı var.
Onun üzerinde baskı kurmayacağız. Umarım hızlıca goller atmaya başlar, ama öyle olmasa da sabırlı olmalıyız. Tam bir forvet o, iyi bir hareketlenmeye sahip. İki
ayaklı, hava toplarında etkili, ceza alanında etkili. Ocak ayında aldığın bir oyuncuyu hemen takıma sokamazsın. " diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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