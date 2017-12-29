İngiltere ekiplerinden Everton'ın resmi mağazası skandal bir hataya imza attı. Maviler'in satışa sunduğu bir tişörtte, ezeli rakibi Liverpool taraftarının fotoğrafını kullanması taraftarı çılgına çevirdi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton skandal bir hataya imza attı. Everton resmi mağazasında satışa çıkarılan bir tişörtte kullanılan fotoğraf taraftarı oldukça sinirlendirdi ve ürün satıştan kaldırıldı. "Everton Royal Crowd" ismiyle satışa sunulan tişörtte taraftarlar tribünde atkılarını açmış bir şekilde görülüyor.

ÜRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU

Kullanılan fotoğraftaki taraftarların Everton taraftarı değil Liverpool taraftarı olduğu ortaya çıkınca kulübe tepki gecikmedi. Fotoğrafın 1969 yılında oynanan Liverpool-Leeds maçına ait olduğu ve fotoğrafın çekildiği Anfield Road'da 53,750 taraftarın olduğu belirtildi. Ezeli rakibinin taraftarını kullanarak inanılmaz bir hataya imza atan Everton tepkiler üzerine ürünü derhal satıştan kaldırdı.

Kaynak: haberinburada