EVERTON'DAN OLAY YARATAN CENK AÇIKLAMASI: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK!
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce 2-0 yenildikleri Manchester United maçının ardından, "Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık" dedi.
Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier League'deki Manchester United maçının ardından Cenk Tosun transferi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Sam Allardyce, Cenk Tosun Tosun ile ilgili soruyu yanıtlarken transferin 24 saat içerisinde netleşeceğini dile getirdi.
"ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT BİZE NE OLACAĞINI SÖYLEYECEK"
Başarılı menajer Cenk Tosun'un sorulması üzerine "Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık, önümüzdeki 24 saat içinde zaman bize ne olacağını söyleyecek" ifadelerini kullandı.
Everton'ın Cenk Tosun transferini 23+2 milyon euro bonservis bedeline bitirmesi bekleniyor.
CENK'E YILLIK 4 MİLYON EUROLUK MAAŞ!
Beşiktaş ile Everton'ın ardından 26 yaşındaki golcü futbol da İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Everton, Cenk Tosun ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. İngiliz kulübü, golcü isme yıllık 4 milyon euro maaş verecek.BU HAFTA RESMEN AÇIKLANACAK
İki kulüp arasında anlaşmanın ardından kısa bir süre içerisinde son detaylar da sonuca bağlanacak ve 2 Ocak ya da 3 Ocak'ta bu transfer resmen açıklanacak.
BABASI VE MENAJERİ DE İNGİLTERE'DE
Öte yandan Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un İngiltere'ye gitmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Cenk Tosun'un babası ve menajeri de İngiltere'ye gitti. Transferinde sona gelinen milli golcünün kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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