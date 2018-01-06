Cenk Tosun'u kadrosuna katan İngiliz ekibi Everton, Beşiktaş'ın duygusal paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi.

"ONA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ"

İngiliz kulübünün resmi sosyal medya hesabı Türkçe olarak, "Everton'a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız" mesajını ve Cenk Tosun'un "Herkese merhabalar, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra Everton'ı desteklersiniz" sözlerini söylediği videosunu paylaştı.

"SİZE EMANET"

Beşiktaş Kulübü'nün resmi hesabı ise yanıt olarak, "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet" notunu düştü.

Kaynak: haberinburada