Sam Allardyce, Everton'ın Premier Lig'deki yerini güvene alıp, küme düşme hattından tamamen uzaklaşana kadar Cenk Tosun'u ilk 11 oynatmayacağını açıkladı.

İngiliz basınına konuşan Allardyce, Cenk'in fiziğini geliştirip İngiltere seviyesine getirmesi gerektiğini söyledi. Sezon sonlarına doğru Cenk'i ilk 11 başlatmayı düşündüğünü söyleyen Allardyce, önceliklerinin 40 puana ulaşıp ligdeki güvenli bölgeye geçmek olduğunu belirtti.

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI OYNATMADIM"

Crystal Palace maçında neden Cenk'i oyuna almadığı sorusuna Allardyce, "Nasıl oyuna alabilirdim? Sakatlıktan kaynaklı 2 değişiklik yapmak zorunda kaldım. Bir hücumcu daha alıp maçın 3-2'ye gelme riskini göze alamazdım." cevabını verdi.

"KÜMEDE KALDIĞIMIZDA CENK'İ OYNATIRIM"

Cenk Tosun'u bir süre ilk 11 başlatmayı düşünmediğini belirten Allardyce, "Cenk Tosun, Premier Lig'e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Ocak'ta takıma dahil olan oyuncularda olan bir durum. Ligde sıkıntılı bir durumdayız. Ne zaman ligde güvenli sıralara yükseliriz, o zaman Cenk'i oyuna alıp neler yapabileceğini görebiliriz. Cenk'in gol atma konusunda yetenekleri açısından asla bir şüphem yok. Fakat bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek, asıl zor olan bu." dedi.

"KENDİSİNİ ÇOK İYİ HAZIRLAMASI GEREKİYOR"

Takımın kampa gireceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Ama dediğim gibi bizim için ilk öncelik Premier Lig'deki yerimizi sağlama almamız. O gün geldiğinde onu sahaya süreceğiz. Bu hafta sonunda Orta Doğu'da sıcak bir iklimde kampa gireceğiz. Bu ara onun kendini geliştirmesi için önemli bir fırsat. Kendisini çok çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çünkü yağmur altında çamura batmış bir şekilde maç yaparken çok işine yarayacak." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: haberinburada