Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, 27 Milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere kulübü Everton'a transfer oldu. Böylece Türkiye futbol tarihinde bir transfer rekoru kırılmış oldu. Bundan önce en yüksek bedelle dışarıya satılan futbolcu unvanı 17 Milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye giden Mousa Sow'a aitti.

CARİ AÇIĞI %1'İNİ KARŞILADI

Cenk Tosun'un rekor transferinin Türkiye'nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede olduğu belirtildi. 27 Milyon Euro ile son bir yılda aylık ortalama 3,5 Milyar Dolar cari açık veren Türkiye'nin aylık açığının % 1'i de karşılanmış oldu.

Öte yandan bir zamanlar Cenk Tosun'la birlikte çalışan teknik direktör Skibbe, milli futbolcunun rekor bedelle Everton'a transfer olmasının ardından bir itirafta bulundu.

ALMAN TEKNİK ADAM MICHAEL SKIBBE'DEN CENK TOSUN'A İLTİFAT

Skibbe, şunları söyledi: "Cenk bende çok da önemli yeri olan bir oyuncu değil. Wolfsburg maçı öncesi Halil (Altıntop) ile Selim (Teber) bana gelerek Cenk'e şans vermem gerektiğini söylediler. Ben de son 15 dakika Halil'in yerine oynattım. Hiçbir varlığı olmadı, zaten sözleşmesinin yenilenmesini de istemedim. Bu kadar kendini geliştirmesi beni hayret ettirdi. Demek ki mükemmel bir teknik adamla çalışıyor."

Kaynak: haberinburada