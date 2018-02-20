İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

64 MAÇTA 3 GOL ATTI

İki yıl önce Aston Villa'dan 7 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Gueye, 64 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Everton'ın kendisi için doğru yer olduğunu belirten Gueye, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki taraftarları seviyorum. Bu da benim kolay karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada