EVERTON YILDIZ FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME İMZALADI
İngiltere Premier Ligde Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
64 MAÇTA 3 GOL ATTI
İki yıl önce Aston Villa'dan 7 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Gueye, 64 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
Everton'ın kendisi için doğru yer olduğunu belirten Gueye, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki taraftarları seviyorum. Bu da benim kolay karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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