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Everton yıldız futbolcu ile sözleşme imzaladı

EVERTON YILDIZ FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME İMZALADI

İngiltere Premier Ligde Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı(5/10)1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

64 MAÇTA 3 GOL ATTI

İki yıl önce Aston Villa'dan 7 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Gueye, 64 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Everton'ın kendisi için doğru yer olduğunu belirten Gueye, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Buradaki taraftarları seviyorum. Bu da benim kolay karar vermemi sağladı." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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