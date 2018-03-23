EVERTON TRANSFERE DOYMUYOR! CENK TOSUN'A KÖTÜ HABER
Devre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott'ı kadrosuna katan Everton'da yeni rota Jamie Vardy... İngiliz futbolcunun transferi gerçekleşirse Cenk Tosun'un ilk 11 şansı zora girebilir.
Everton'da kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan ve yerine Shakhtar'ın Teknik Direktörü Fonseca'nın getirileceği öne sürülen Sam Allardyce, şimdiden önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Peki Milli yıldızımız Cenk Tosun'un durumu ne olacak? İşte Everton'daki son gelişmeler ve transfer detayları...
İngiliz basınında da çıkan haberlere göre; devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Everton, Cenk Tosun ve Theo Walcott'la yetinmeyerek birbirinden önemli isimleri kadrosuna katacak.
İLK HEDEF WILSHERE
Yaz transfer döneminde de cömertliğini koruyacak olan İngiliz ekibinde ilk hedef Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jack Wilshere. Jack Wilshere, Arsenal'le sözleşme yenilemeye sıcak bakmazken Everton'ın devreye girdiği öğrenildi.
PHIL JONES DÖNEBİLİR
Everton ayrıca Manchester United'dan Phil Jones'u da kadrosuna katmak istiyor. Sam Allardyce'ın talebiyle bu transfer için harekete geçen Everton defansını kuvvetlendirmek istiyor.
VARDY BOMBASI
Asıl bomba ise başka. Everton'ın diğer bir hedefi Leicester'ın golcüsü Jamie Vardy. Cenk Tosun'u da ilgilendiren bu transfer girişimi gerçekleşir mi bilemiyoruz, ancak olursa İngiltere'de büyük ses getirmesi bekleniyor.
Takımın sportif direktörü olan Steve Walsh'un özel olarak ilgilendiği bu transfer biraz da Walsh'un geleceğine bağlı. Çünkü Everton'un Walsh'un yerine PSV'den Marcel Brands'ı göreve getireceği söyleniyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumda Cenk'in daha çok çalışması ve teknik direktörün gözüne girmesi gerekecek. Fakat Cenk'in yanı sıra başarısını kanıtlamış bu isimleri kesmesi zorlu olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehit Oğlunun Fotoğrafını Öpen Acılı Baba Yürekleri Dağladı
- Türkiye 77 Bin Kişiyi Dolandıran Tosun İçin Harekete Geçti
- Eskişehirspor, Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın Vasiyetini Yerine Getirdi
- Kardeşimi Bu Hale Getirdiniz Diyen Abi Okul Müdürünü Sırtından Bıçakladı
- 10 Kişinin Öldüğü Asansör Faciasında Hapis, Para Cezasına Çevrildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar