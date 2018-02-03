EVERTON TEKNİK DİREKTÖRÜ SAM ALLARDYCE'TAN CENK TOSUN SÖZLERİ: BAŞARILI OLMASI ZOR
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Leicester City maçında oyuna sokmadığı Cenk Tosun ile ilgili, "Yurt dışından gelip Premier Ligde başarılı olmak zor" dedi.
Everton'ın Leicester City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna girmeyen ve formasını Oumar Niasse'a kaptıran Cenk Tosun için flaş bir açıklama geldi.
"BAŞARILI OLMASI ZOR"
"Takımın 1 numaralı forveti kim?" sorusunu yanıtlayan Allardyce, "Buna cevap veremem. Cenk hakkında çok şey bilmiyoruz. Bir hücumcu için en zor şey, yurt dışından gelip Premier Lig'de başarılı olmaktır. Özellikle de ara transfer döneminde bu daha zordur." ifadelerini kullandı.
"EN YAKIN NIASSE..."
Oumar Niasse'nin şu an için formaya daha yakın olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Niasse'ın dakika başına attığı gol sayısına bakarsak olağanüstü. Leicester karşısında çok fırsat kaçırdı. Ancak şu anda gol atmaya en yakın oyuncumuz gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
Cenk Tosun, Everton formasıyla 2 maça çıktı ve 131 dakika sahada kaldı. Leicester City maçında ise oyuna girmedi.
Kaynak: haberinburada
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