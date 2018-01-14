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Everton Teknik Direktörü Allardyce: Cenk Tosun açısından zor bir gündü

EVERTON TEKNİK DİREKTÖRÜ ALLARDYCE: CENK TOSUN AÇISINDAN ZOR BİR GÜNDÜ

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce 4-0 mağlup oldukları Tottenham maçının ardından, "Cenk Tosun açısından zor bir gündü" dedi

Tarih : 14 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Everton Teknik Direktörü Allardyce: Cenk Tosun Açısından Zor Bir Gündü(8/10)4

İngiltere Premier Lig'de Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Everton Menajeri Sam Allardyce, müsabakaya ilk 11'de başlayan, 62 dakika sahada kalan ve İngiliz basınıyla taraftarların beğenisini toplayan Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSINI GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM"

Ağır mağlubiyetin ardından Allardyce, "Cenk Tosun açısından zor bir gündü. Ona hücumda yeterli desteği verirsek, Beşiktaş'taki performansını göstereceğini düşünüyorum" dedi. Deneyimli hoca mücadeleyi de değerlendirirken "Bazı oyuncularım hemen pes etti. Profesyonelliklerinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Takımımı geldiğimden bu yana ilk kez böyle gördüm. West Bromwich maçıyla yeni bir sayfa açmalıyız" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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