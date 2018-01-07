EVERTON, CENK'İN FORMASINI BASARKEN ÇUVALLADI
İngiliz ekibi Everton, Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun'un ismini formaya hatalı bastı.
Tivibu Spor muhabirinin Goodison Park'ta bulunan Everton mağazasından Cenk Tosun forması alan bir çiftle yaptığı röportajda ekrana yansıyan görüntü bir anda gündem oldu. Everton mağazası, Cenk Tosun'un soyadını 'TUSON' olarak yazmıştı.
Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı. Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.
Kaynak: haberinburada
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