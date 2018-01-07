Türkiye, Derin Denizlerde Sondaj Yapabilen 10 Ülke Arasına Girdi
Kebap Ustalarının Sıkıntısı Büyük! Şanlıurfa'da Ciğer Kalmadı
Otomotiv Sektörü,Yılı 28,5 Milyar Dolar İhracatla Kapattı
Ünlü İş Adamı, Fabrikasının Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti
Tekirdağ Limanı İhalesini Ceynak Kazandı
Vize Krizi Çözüldü, Abd Turları Patladı
Antalya'ya 2017'de 184 Ülkeden Turist Geldi
Taşeron İşçiler İçin Çağrı Merkezi Kuruldu
Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybeden İş Adamı, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş'ın İstediği Golcü, Sonunda Evet Dedi
Eyüp Sabri Tuncer Amerika Pazarına Girdi
Atatürk De Müşterisiydi, Artık Tarihe Karıştı
Türkiye'nin En Büyük Biyolojik Su Arıtma Tesisinin Temeli Atıldı
Arda Turan'dan Mehmet Ağar'a: Ben Fatih Terim'le Çalışmam
Liverpool, Coutinho Forması Getiren Taraftarlara Ödeme Yapacak
Uçan Kale Bu Yıl Tsk Envanterine Giriyor
Cenk'in Forma Fiyatı Dudak Uçuklattı
28 Milyonluk Transfer, İngiltere'ye Giderken Bidonla Turşu Götürdü
Galatasaray'da Tarık Çamdal Ve Emrah Başsan Kadro Dışı
Beşiktaş'ın İstediği Demba Ba'nın Sağlık Kontrolleri Temiz Çıktı

Everton, Cenk'in formasını basarken çuvalladı

EVERTON, CENK'İN FORMASINI BASARKEN ÇUVALLADI

İngiliz ekibi Everton, Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun'un ismini formaya hatalı bastı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 11:30
Puan Ver : Everton, Cenk'in Formasını Basarken Çuvalladı(9/10)5

Tivibu Spor muhabirinin Goodison Park'ta bulunan Everton mağazasından Cenk Tosun forması alan bir çiftle yaptığı röportajda ekrana yansıyan görüntü bir anda gündem oldu. Everton mağazası, Cenk Tosun'un soyadını 'TUSON' olarak yazmıştı.

Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı. Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Everton  Cenk  İn  Formasını  Basarken  Çuvalladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER