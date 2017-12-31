Eksi 10 Derecede Donmamak İçin Dans Ettiler
Kış Lastiği Kullanmamanın Cezası 715 Liraya Çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 Yendi
Bilerek Oynamıyor İsyanına Fotoğrafla Yanıt Verdi
Başbakan Yıldırım: Türkiye 15 Yılda 3 Kat Büyüdü
Borsa İstanbul, Son 5 Yılın Rekorunu Kırdı
Bu Görüntü U12 Maçının Önüne Geçti
Türkiye, Tıbbi Cihazlarda Yerlileşmeye Gidiyor
Aselsan'a Para Yağacak! 6,5 Milyar Liralık Sipariş Aldı
Ibrahimovic'e Kara Haber Geldi
Türk Futbolunun Köklü Kulübü Batıyor: Umudumuz Kalmadı
Ozan'ın Sonunu Getiren Sözler Ortaya Çıktı
Everton, Cenk Tosun'u Şatoda Oturtacak
Yeni Yıldan Sonra Primler Yüzde 5 Arttı
Yeni Havalimanında Bir İlk Daha! Daha Önce Hiç Yapılmamıştı
6 Yıldır Hayali Kurulan Stat, Sonunda Tamamlandı
Cep Telefonu Faturalarına Zam Geliyor
Tarihin En İyi Türk Takımı Belli Oldu
Galatasaray'da Gündem Fransız Yıldız Patrice Evra!
Yasal Düzenleme Yapılmayacağını Söyleyen Ekonomi Bakanı, Bitcoin'den Uzak Durun Dedi

Everton, Cenk Tosun'u şatoda oturtacak

EVERTON, CENK TOSUN'U ŞATODA OTURTACAK

İngiliz ekibi Everton, transferi için anlaşmaya vardığı Cenk Tosun'u adeta şatoda oturtacak.

Tarih : 31 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Everton, Cenk Tosun'u Şatoda Oturtacak(7/10)3

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'un, İngiltere'de kalacağı ev belli oldu.

İngiltere basını, Cenk Tosun'un Everton için sağlık kontrollerinden geçtiğini iddia etmişti. Sporx'te yer alan haberde Cenk'in Everton'la görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi. Habere göre golcü oyuncu transferin gerçekleşmesi durumunda yılda 4 milyon Euro kazanacak. Everton Kulübü, lüks evlerde konaklaması için Cenk Tosun'a da benzer bir hizmet vereceği belirtildi.

KİRASI 6 BİN STERLİN

Futbol sahası, yüzme havusu bulunan evin aylık kirasının 6 bin sterlin olduğu ifade edildi. Everton'ın daha önceki birçok transferini de bu evlerde ağırladığı kaydedildi.

İşte Cenk Tosun'un yeni evinden fotoğraflar...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Everton  Cenk  Tosun  U  Şatoda  Oturtacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER