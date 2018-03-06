İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı. Fotomaç'ın haberine göre gol yollarındaki sorunun çözülebilmesi için santrfor transferinin şart olduğuna karar veren Ada ekibinin transfer listesinde ilk sıraya aldığı isimse Leicester City'nin İngiliz milli golcüsü Jamie Vardy.

TRANSFER OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Haberde milli oyuncunun eski bir Everton taraftarı olması ve onu Leicester City takımına kazandıran Steve Walsh'un da şu anda Everton'da futbol direktörlüğü yapmasından ötürü transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada