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Everton Cenk Tosun İçin Beşiktaş'a 20 Milyon Euro Teklif Etti

EVERTON CENK TOSUN İÇİN BEŞİKTAŞ'A 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, İstanbul'a gelerek Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Everton, Cenk için 20 milyon euro önerirken, Beşiktaş 25 milyon euro istedi.

Tarih : 29 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Everton Cenk Tosun İçin Beşiktaş'a 20 Milyon Euro Teklif Etti(9/10)5

Beşiktaş'ta Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takıma devre arasında veda etmeye hazırlanan milli oyuncunun en ciddi talibi Everton, gün içinde İstanbul'a gelerek resmi görüşmelere başladı.

Everton'ın Sportif Direktör Steve Walsh ile Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da transfer için bir araya geldi ve görüşmenin detayları ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ FİYAT YÜKSELTTİ

İngiliz ekibi, Cenk Tosun için masaya 20 milyon euroluk teklifini koyarken, Beşiktaş'ın cevabı karşısında beklemeye geçti. Daha önce Cenk Tosun'un bonservis bedelini 22 milyon euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar, devreye başka kulüplerin de girmesinin üzerine talebini 25 milyon euroya yükseltti.

SÜRPRİZ TAKIM: İTALYA'DAN INTER

İngiliz basınında Cenk Tosun ile ismi geçen Valencia, Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Roma kulüplerinin dışında, Serie A devi Inter'in de sıcak temaslara başladığı ortaya çıktı.

Golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin Real Madrid'in radarına girmesinin üzerine arayışlarına başlayan İtalyan kulübünün, Cenk Tosun için aracılar vasıtasıyla yoklama yaptığı ifade edildi.

CENK TOSUN CEPHESİNDE SORUN YOK

Cenk Tosun, Everton kulübüyle görüşerek anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu, transferin gerçekleşmesi durumunda Everton kulübünden yıllık 3,5 milyon sterlin (4 milyoneuro) alacak. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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