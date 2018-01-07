EVERTON AÇIKLADI! İŞTE CENK TOSUN'UN YENİ FORMA NUMARASI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun'un 14 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
Dün Liverpool- Everton maçının devre arasında duyurulan Cenk Tosun'un bonservis bedeli açıklandıktan dakikalar sonra Everton bir tweet atarak merak edilen o sorunun yanıtını verdi.
EVERTON SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Milli futbolcunun Everton'da hangi forma numarasını kullanacağı merak ediliyordu.
Everton attığı tweet'le bu sorunun yanıtını verdi. Cenk Tosun Everton'da 14 numaralı formayla mücadele edecek. Milli futbolcu Beşiktaş'ta 23 numaralı formayı giyiyordu.
Kaynak: haberinburada
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