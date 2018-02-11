Premier Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Everton, Goodison Park'ta Crystal Palace'ı ağırladı. Mücadeleyi Everton 3-1 kazanırken Sam Allardyce, milli futbolcumuz Cenk Tosun'u geçtiğimiz hafta olduğu gibi yedek kulübesinde bıraktı.

TARAFTARLAR HOCAYI ANLAYAMIYOR

Everton taraftarı Cenk Tosun'un yerine ilk 11'de Oumar Niasse'ı tercih eden Allardayce'ı eleştirirken ciddi paralar ödenerek alınan milli futbolcunun oynamamasına anlam veremedi.

ALLARDAYCE'IN KOLTUĞU SALLANIYOR

Öte yandan harcanan paralara rağmen bir türlü istenilen sonuçların alınamaması sebebiyle Sam Allardayce'ın koltuğunun sallantıda olduğu belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamla sezon başında koyulan hedeflere ulaşamadığı takdirde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: haberinburada