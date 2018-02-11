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Everton 3-1 Kazandı Ama Taraftarın Cenk Tosun Öfkesi Bitmiyor
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Everton 3-1 Kazandı Ama Taraftarın Cenk Tosun Öfkesi Bitmiyor

EVERTON 3-1 KAZANDI AMA TARAFTARIN CENK TOSUN ÖFKESİ BİTMİYOR

İngiltere Liginde Everton, Crystal Palace'ı 3-1 yenerken taraftarlar, Cenk Tosun'u yedek kulübesinden çıkarmayan Teknik Direktör Allardyce'e tepki gösterdi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 11:40
Puan Ver : Everton 3-1 Kazandı Ama Taraftarın Cenk Tosun Öfkesi Bitmiyor(10/10)6

Premier Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Everton, Goodison Park'ta Crystal Palace'ı ağırladı. Mücadeleyi Everton 3-1 kazanırken Sam Allardyce, milli futbolcumuz Cenk Tosun'u geçtiğimiz hafta olduğu gibi yedek kulübesinde bıraktı.

TARAFTARLAR HOCAYI ANLAYAMIYOR

Everton taraftarı Cenk Tosun'un yerine ilk 11'de Oumar Niasse'ı tercih eden Allardayce'ı eleştirirken ciddi paralar ödenerek alınan milli futbolcunun oynamamasına anlam veremedi.

ALLARDAYCE'IN KOLTUĞU SALLANIYOR

Öte yandan harcanan paralara rağmen bir türlü istenilen sonuçların alınamaması sebebiyle Sam Allardayce'ın koltuğunun sallantıda olduğu belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamla sezon başında koyulan hedeflere ulaşamadığı takdirde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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