

Not alma uygulaması Evernote, internet sitesinden önemli bir açıklama yaptı. Bakalım Evernote, hangi mobil platformlardan çekiliyor?



Bundan 5 yıl öncesine bakıldığında mobil pazar, işletim sistemi anlamında biraz daha hareketliydi. O zamanlarda da iOSve Android'inkesin hakimiyeti vardı ancak Microsoft, BlackBerryve hatta Nokiagibi firmalar da mobil işletim sistemleriyle pazarda yer almaya çalışıyorlardı. Ancak sektör, artık tamamen iOSve Android'ineline geçti. Böyle olunca da mobil uygulamalar, diğer sistemler için desteklerini kesmeye başladı. Bunlardan birisi de bir not alma uygulaması. Bakalım Evernote, hangi mobil platformlardan çekiliyor?



Birçok uygulamanın sadece iOS ve Android için çıktığı bu dönemde, bazı geliştiriciler de BlackBerryve WindowsPhonegibi cihazlar için desteğini kesmeye başladı. Bunlardan birisi de Evernoteoldu. Uygulamanın sitesinden bir bildiri yayınlandı.



Açıklamada, uygulama için Blackberryve WindowsPhoneiçin desteğinin 29 Haziran‘dan itibaren kesileceği ve bu platformlarda uygulamayı kullananların, kullanımlarına devam edileceği bildirildi. Ancak bundan sonra uygulamanın indirilemeyeceğini ve son güncellemelerin gelmeyeceği de belirtildi.



Ancak kullanıcıların oluşturduğu belgeler, bu destek kesintisinden etkilenmeyecek. Bazı mobil uygulamaların yukarıda belirtilen platformlardan yavaş yavaş çekilmesi tesadüf değil. Özellikle Microsoft, mobil işletim sistemi konusunda beklediği çıkışı yapabilecek mi?



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