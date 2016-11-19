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eve online da o dalgaya yenik düştü

EVE ONLİNE DA O DALGAYA YENİK DÜŞTÜ

Online oyun dünyasının efsane oyunu Eve Online, free 2 play formatının rekabet baskısına daha fazla dayanaması ve 13 yıldır hiç aralıksız devam eden aylık abonelik ücretini kaldırdı.

Tarih : 19 Kasım 2016, 10:34
Puan Ver : Eve Online Da O Dalgaya Yenik Düştü(8/10)6


Online oyun dünyasının efsane oyunu Eve Online, free 2 play formatının rekabet baskısına daha fazla dayanaması ve 13 yıldır hiç aralıksız devam eden aylık abonelik ücretini kaldırdı.



Tüm oyuncuların aynı evren üzerinde bulunduğu Eve Online'da binlerce oyuncunun katıldığı dev uzay savaşları yaşanabiliyor. Fanatik oyuncuları bulunan Eve Online, İzlandalı yapımcı CCP'nin oyunu. Eve Online aynı zamanda, bugüne kadar elde ettiği gelirle tek başına İzlanda'nın ihracat gelirlerinin büyük kısmını oluşturuyordu.



EveOnline oynamak isteyen oyuncuların yaptığı aylık düzenli ödemelerin kesilmesiyle İzlanda'nın ithalat/ihracat dengesinde de önemli bir açığın oluşması riski bulunuyor. Bu nedenle CCP oyunu tam anlamıyla ücretsiz oynamaya açamıyordu.



Yeni duyurulan ücretsiz sistem ise eski oyuncuları kapsamıyor. Oyunun eski oyuncuları hesaplarındaki gelişmiş karakterlerle oynamaya devam etmek için ayda 10 dolarlık abonelik ücreti ödemek zorunda.



Oyuna yeni başlayan oyuncular ise belli bir seviyeye kadar oyunu ücretsiz oynamaya devam edebilecekler. Ancak belirli yetenekleri geliştirmek veya belirli uzay gemilerine sahip olmak için ücretli aboneliğe geçmek zorundalar.



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