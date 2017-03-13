

Adana'da evde yakalanan bir hırsız, mahalleli tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Suriyeli iki hırsız bir eve girdi. Hırsızları ev sahibi kadın görünce korkup çığlık attı. Bunun üzerine mahalleli toplanarak hırsızları kovaladı. Mahalleli zanlılardan birini yakalayarak darp etti. Darp sonucu başı yaralanan ve kanlar içinde kalan hırsız daha sonra bir yere oturtularak sorguya alındı.



Hırsızlık zanlısı girdiği evde kadın ile karşılaşınca kadının bağırması sonrası korktuğunu söyleyip hırsızlık yapmadığını ileri sürdü. Ancak mahalleli şahsa inanmayarak onu darp etmeye devam etti. Bu arada bazı vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zanlıyı polis merkezine götürdü.







kaynak:milliyet