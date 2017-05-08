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'eve döndüğümde sevişeceğim erkekleri düşünüyorum'

'EVE DÖNDÜĞÜMDE SEVİŞECEĞİM ERKEKLERİ DÜŞÜNÜYORUM'

Kardashian ailesinin en ilginç çifti Kourtney ile Scott Disick arasında sular durulmuyor... 38 yaşındaki magazin yıldızı Kourtney Kardashian, eski eşinin, tatil yaptıkları otele sevgilisini getirmesi üzerine çılgına döndü.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 16:47
Puan Ver : 'eve Döndüğümde Sevişeceğim Erkekleri Düşünüyorum'(9/10)6


Kourtney Kardashian, ailece gittikleri Costa Rica tatilinde, kaldıkalrı otele gizlice sevgilisini sokan eski eşi Scott Disick'ten çok ilginç bir yöntemle intikam almayı planlıyor.



Çocuklarının babası Scott Disick'in hareketine çok sinirlenen Kourtney, geçtiğimiz gün yayınlanan "Keeping up with the Kardashian's" adlı reality şovda flaş bir açıklamada bulundu.



ŞOKE EDEN İTİRAF!



Scott Disick ile yıllardır bir küs bir barışık ilişki yaşayan 38 yaşındaki magazin yıldızı, "Tatil sonrası eve döndüğüm zaman sevişeceğim erkekleri düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

 



 



kaynak:milliyet








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