EVDEN UZAKLAŞTIRILAN KOCA VE AİLESİ, GENÇ KADINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında sürekli tartışmalar yaşandığı iddia edilen Şehriban E. (21) ile balıkçılık yapan eşi İzzet E. bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E. 6 aylık bebekleri İsmail E.'nin yanında eşini darp etti. Kendisini evden dışarı zor atan genç kadın çevredekilerden yardım istedi ancak kimse yardım etmedi. Daha önce şiddet gördüğü için karakolluk oldukları ve uzaklaştırmaları bulunan kaynanası, kayınbabası ve kayınları da genç kadını öldüresiye dövdü.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar