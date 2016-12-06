

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında sürekli tartışmalar yaşandığı iddia edilen Şehriban E. (21) ile balıkçılık yapan eşi İzzet E. bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E. 6 aylık bebekleri İsmail E.'nin yanında eşini darp etti. Kendisini evden dışarı zor atan genç kadın çevredekilerden yardım istedi ancak kimse yardım etmedi. Daha önce şiddet gördüğü için karakolluk oldukları ve uzaklaştırmaları bulunan kaynanası, kayınbabası ve kayınları da genç kadını öldüresiye dövdü.







kaynak:sözcü