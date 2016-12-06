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EVDEN UZAKLAŞTIRILAN KOCA VE AİLESİ, GENÇ KADINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ


EVDEN UZAKLAŞTIRILAN KOCA VE AİLESİ, GENÇ KADINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Tarih : 06 Aralık 2016, 15:14
Puan Ver : Evden Uzaklaştırılan Koca Ve Ailesi, Genç Kadını Döverek Öldürdü(0/10)


Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında sürekli tartışmalar yaşandığı iddia edilen Şehriban E. (21) ile balıkçılık yapan eşi İzzet E. bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E. 6 aylık bebekleri İsmail E.'nin yanında eşini darp etti. Kendisini evden dışarı zor atan genç kadın çevredekilerden yardım istedi ancak kimse yardım etmedi. Daha önce şiddet gördüğü için karakolluk oldukları ve uzaklaştırmaları bulunan kaynanası, kayınbabası ve kayınları da genç kadını öldüresiye dövdü.



 



kaynak:sözcü








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