EVDE TEK BAŞINAYKEN DOĞURDUĞU BEBEĞİYLE ÖLDÜ
Yürekleri dağlayan olay dün gece Altınordu İlçesi'ne bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Birkaç ay önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı belirtilen Sevgi T.'den iki gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi. Gelen ekipler evin banyosunda.
Yürekleri dağlayan olay dün gece Altınordu İlçesi'ne bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç ay önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı belirtilen Sevgi T.'den iki gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi.
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