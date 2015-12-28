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evde olmak için uçak kiraladı

EVDE OLMAK İÇİN UÇAK KİRALADI

Hadise, İskenderun'daki yılbaşı konseri için özel uçak kiraladı.

Tarih : 28 Aralık 2015, 09:31
Puan Ver : Evde Olmak İçin Uçak Kiraladı(5/10)2


 Temiz magazin sitesinin haberine göre 31 Aralık'ta  İskenderun Anıt Meydanı'nda konser verecek olan şarkıcı, uçak için 20 bin euro ödedi.  İskenderun'a makyözü, kuaförü, menajeri, kardeşleri ve dans ekibiyle gidecek olan Hadise'nin saçı ve makyajı da uçakta yapılacak. Şarkıcı, konser sonrası uçakla İstanbul'a dönüp, yeni yılın ilk saatlerini evinde geçirecek.








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