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evde güzelleşmenin pratik yolları

EVDE GÜZELLEŞMENİN PRATİK YOLLARI

Her kadın güzel ve bakımlı bir cilde sahip olmak ister ve bunun için birbirinden farklı yöntemler dener. Bunun için ille de pahalı ürünler gerekmiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay evde güzelleşmenin pratik yolları hakkında bilgi verdi.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:23
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Bol su için: Bol su içmenin, cildi içeriden nemlendirdiği bir gerçek. Sağlık açısından bir engel yoksa günde 2 litre su içilmesinde fayda var. Ancak çay ve kahve yerine su içilmeli.



Nemlendirici krem kullanın: Özellikle kuruyan, pullanan ve yaşlanan cildi bu etkilerden korur. Gözaltlarına ve tüm cilde uygulanabilen türleri var. Doğal nemlendirici içerenler (özellikle zeytinyağı) kullanılmalıdır.



Koruyucular yaz-kış kullanılmalı: Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucular sadece yazın değil kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.



Yağlı ciltler sık sık temizlenmeli: Yağlanma akne oluşumuna ve mikrop üremesine zemin hazırlar. Bu nedenle yağlı cilt sık sık yıkanmalıdır.



Beslenme şekli önemli: Sebze, meyve gibi vitaminden zengin yiyecek tüketilmeli. Biotin, C, E vitaminleri ve çinkonun önemi büyük.



Sigaradan uzak durun: Çay, kahve az tüketilmelidir. Sigaradan da kesinlikle uzak durulmalıdır.



Egzersiz çok önemli: Cilt sağlığı için egzersiz, açık havada yapılmalıdır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Evde  Güzelleşmenin  Pratik  Yolları    haber

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