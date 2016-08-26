

Diş beyazlatma tedavisinin iki şekilde yapıldığını belirten Uzm. Dt. Hakan Doğantepe, birinci yöntemin hekim tarafından klinik şartlarında uygulanan ve daha hızlı sonuç alınabilen yöntem, ikincisinin ise hasta tarafından evde uygulanan yöntem olduğunu söyledi.







Ancak Doğantepe, evde diş beyazlatma setleri ile yapılan uygulamalara dikkat çekerek beyazlatma işleminin her iki şeklinin de hekim kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizdi.







Evde diş beyazlatma setleri ile hekim konrolü olmadan yapılan diş beyazlatma işlemlerinin ağız-diş sağlığı açısından sakınca yaratabildiğini söyleyen Doğantepe'ye göre, kulaktan dolma bilgilerle evde yapılan diş beyazlatmanın yaratabileceği sonuçlar şöyle:"Beyazlatma setlerinin bazıları düşük dozda hidrojen peroksit içermektedir. Bazı setlerde ise beyaz renkte boya ya da aşındırıcı partiküller bulunmaktadır. Ek olarak bazı medya yayın organlarında karbonat kullanımı ile dişlerin beyazlatılabileceği bilgisi izleyicilere verilmektedir.







“KENDİ KARARINIZ DOĞRULTUSUNDA EVDE DİŞ BEYAZLATMA YAPMAYIN"







Ancak bu sistemlerin birçoğunun kullanımı hastaya zarar vermekten öteye geçmaz. Bazı beyazlatma içerikli macunlar, setler ve en önemlisi karbonat, diş yüzeylerini aşındırarak renklenmiş dokuyu ortadan kaldırır. Sonuç olarak geçici bir beyazlık elde edilir ancak mine yüzeyi çok fazla pürüzlendiği için sonradan daha kolay renklenme olur. Bu durumda ortaya çıkan aşınma mine yüzeyinde geri dönüşümsüz hasarlara sebebiyet verir ve kaybolan mine dokusu hiçbir şekilde yerine getirilemez.”