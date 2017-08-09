Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Evde Bakım Ödemesi Ağustos 2017'de Son Buluyor

EVDE BAKIM ÖDEMESİ AĞUSTOS 2017'DE SON BULUYOR

Evde Çocuk Bakımı Projesi'nin sonlandırılmasıyla ilgili açıklama yapan SGK, kurum destek ödemesi için hak ediş ayının Ağustos 2017'de sona ereceğini duyurdu.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Evde Bakım Ödemesi Ağustos 2017'de Son Buluyor(8/10)4

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle sona ereceği belirtildi. Proje kapsamındaki son bakıcı desteği ise Ağustos 2017 dönemi için verilecek.

SGK'DAN YAPILAN UYARI YAZISI

Projeden faydalananların uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Proje faydalanıcılarıyla imzalanan mali destek sözleşmelerinde de belirtildiği gibi, projeden faydalanan ve bakıcı çalıştırarak gerekli şartları yerine getiren annelere en son Ağustos 2017 dönemi için ödeme yapılabilecektir. Lütfen bakıcınızın Ağustos ayı maaşını ve sigorta primini Eylül ayı içinde mutlaka ödeyiniz. Son hak ettiğiniz hibe 15-25 Ekim tarihleri arasında tarafınıza ödenecektir. 25 Ekim 2017 tarihinden sonra raporlama işlemleri sebebiyle kesinlikle proje kapsamında bir ödeme yapılamayacaktır. Faydalanıcılarımızın buna göre tedbirlerini alması gerekmektedir."

EYLÜL AYINDAN SONRA ÖDEME YAPILMAYACAK

Ağustos 2017 dönemini son hak ediş ayı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Faydalanıcı annelerimizin Eylül 2017 ve sonrası dönemde çalıştıracakları bakıcılar için projemizden destek alması maalesef mümkün değildir. Söz konusu dönemde bakıcı çalıştırmaya devam edecek annelerimizin bakıcı maaş ve sigorta primlerini kendi bütçelerinden karşılaması gerekmektedir. Eylül 2017 ve sonrası dönemde bakıcı çalıştırmayacak faydalanıcılarımızın ise proje ofislerine gelmelerine ve projeden çıkış işlemi yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, çalışmasına son verilen bakıcılar için sigorta açısından Ek-9 kapsamında işten ayrılış işlemi yaptırılması zorunludur. Bu nedenle, 2017 ve sonrası dönemde bakıcı çalıştırmayacak faydalanıcılarımızın bakıcıları için sigortalı giriş işlemlerini yaptırdıkları Sosyal Güvenlik Merkezlerinden/Proje Ofislerinden Ek-9 Servislerine bizzat başvuru yaparak işten ayrılış işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Bakıcılarını en son 31 Ağustos 2017 tarihinde çalıştıracak faydalanıcılarımızın işten çıkış işlemlerini 1-10 Eylül 2017 tarihleri arasında yaptırmalarının kanuni mecburiyet olduğunu hatırlatırız" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evde  Bakım  Ödemesi  Ağustos  2017  De  Son  Buluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER