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Ev temizliği sırasında çöpe atılan binlerce lirayı sahibine ulaştırdı

EV TEMİZLİĞİ SIRASINDA ÇÖPE ATILAN BİNLERCE LİRAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Kayseri'de evinde temizlik yaparken içinde 49 bin lira olan poşeti çöpe atan yaşlı kadın, temizlik işlerinde çalışan görevlinin çöpte bulduğu parayı iade etmesiyle parasına kavuştu.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Ev Temizliği Sırasında Çöpe Atılan Binlerce Lirayı Sahibine Ulaştırdı(5/10)1

Kayseri'de içi para dolu poşeti çöpe attıktan bir gün sonra fark eden yaşlı kadın, durumu polise bildirerek yardım istedi.

YAŞLI KADIN, PARA DOLU POŞETİ ÇÖPE ATTI

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde evinde temizlik yapan Ş.T. adlı yaşlı kadın, dalgınlıkla içinde 49 bin lira bulunan poşeti çöp konteynerine attı.

BİR GÜN SONRA FARK ETTİ

Bir gün sonra para dolu poşeti çöpe attığını fark eden Ş.T. karakola giderek durumu bildirdi.

ÇÖP TOPLAMA ALANINDA PARA DOLU POŞETİ BULDU

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Akın Ayerdem çöp toplama alanında para dolu poşeti buldu ve güvenlik birimlerine bildirdi. Akın Ayerdem parayı sahibi Ş.T.'ye teslim etti.

PERSONELİNİ ÖDÜNLENDİRDİ

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, temizlik işlerinde çalışan personelini tebrik ederek ödüllendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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