EV TEMELİNDE 3 AYRI LAHİT MEZAR BULUNDU
Haydar Acar'a ait Koçak Mahallesi'ndeki arsaya ev inşaatı için iş makinesiyle bugün saat 10.00'da temel kazısı başlatıldı. Çalışmalar sırasında kepçeye, bir taş parçası takıldı.
Küreklerle çevresini temizlenen taş parçasının, üç ayrı lahit mezar olduğu görüldü. Acar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, mezarın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, inceleme başlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar