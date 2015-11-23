

Haydar Acar'a ait Koçak Mahallesi'ndeki arsaya ev inşaatı için iş makinesiyle bugün saat 10.00'da temel kazısı başlatıldı. Çalışmalar sırasında kepçeye, bir taş parçası takıldı.







Küreklerle çevresini temizlenen taş parçasının, üç ayrı lahit mezar olduğu görüldü. Acar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, mezarın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, inceleme başlattı.



