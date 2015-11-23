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EV TEMELİNDE 3 AYRI LAHİT MEZAR BULUNDU


EV TEMELİNDE 3 AYRI LAHİT MEZAR BULUNDU
Tarih : 23 Kasım 2015, 17:39
Puan Ver : Ev Temelinde 3 Ayrı Lahit Mezar Bulundu(4.2/10)5


Haydar Acar'a ait Koçak Mahallesi'ndeki arsaya ev inşaatı için iş makinesiyle bugün saat 10.00'da temel kazısı başlatıldı. Çalışmalar sırasında kepçeye, bir taş parçası takıldı.



Küreklerle çevresini temizlenen taş parçasının, üç ayrı lahit mezar olduğu görüldü. Acar, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, mezarın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, inceleme başlattı.

 








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