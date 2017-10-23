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Ev sahipleri dikkat! Tüm konutlarda zorunlu hale geliyor

EV SAHİPLERİ DİKKAT! TÜM KONUTLARDA ZORUNLU HALE GELİYOR

Başbakan Yardımcısı Şimşek, düzenli ve süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması için Hazine'nin çalışma başlattığını belirtti.

Tarih : 23 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Ev Sahipleri Dikkat! Tüm Konutlarda Zorunlu Hale Geliyor(7/10)3

Çıkarılan mevzuat düzenlemeleri ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yürütülen proje ve çalışmalar sayesinde bu yıl itibarıyla zorunlu deprem sigortası yaptıranların 8 milyonu, sigortalılık oranının ise yüzde 46 seviyesini aştığını dile getiren ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de yaklaşık her iki konuttan birinin sigortalı olduğunu bildirdi.

"176 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ"

Şimşek, DASK'ın kurulduğu 2000 yılından bugüne meydana gelen 558 hasar yapıcı deprem sonucunda açılan 23 bin 19 adet hasar dosyası için 176 milyon lira tazminat ödendiğine dikkati çekerek kurumun deprem hasarlarına karşı ödeme kapasitesinin 15 milyar liranın üzerine çıktığını belirtti.

"DÜZENLİ DEPREM SİGORTASI YAPTIRANLARIN ORANI DÜŞÜK"

Ancak, düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının çok düşük olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: "Türkiye'de 2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranı yüzde 2 düzeyinde. Bu oran çok düşük. Düzenli, süreklilik arz edecek şekilde deprem sigortası yaptırılması ve bunun tüm ülkeyi kapsayacak seviyeye çıkarılması amacıyla Hazine olarak çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak hedefiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri de uyaracağız. Yaptığımız uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek. Zorunlu deprem sigortası bulunan ve primlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işlem yürütülmeyecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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