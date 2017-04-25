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Isı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek 'Enerji Kimlik Belgesi' olmadan binaların alım satımı yapılamayacak, kiraya verilemeyecek, elektrik ve su abonelikler dahi alınamayacak.

Tarih : 25 Nisan 2017, 09:42
Puan Ver : Ev Sahipleri Dikkat! Son Tarih 2 Mayıs...(7/10)9


Isı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek 'Enerji Kimlik Belgesi' olmadan binaların alım satımı yapılamayacak, kiraya verilemeyecek, elektrik ve su abonelikler dahi alınamayacak.  2 Mayıs'tan itibaren başlayacak zorunluluk 2011'den önce ruhsat alınmış binalarda geçerli olacak.



5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için EKB çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017 tarihinde bitiyor. Adı geçen kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayınlanan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince bu tarihten sonra mevcut tüm binaların alım-satım ve kiralama işlemlerinde binanın yeni sahibine veya kiracısına, binaya ait Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu hale getiriliyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından yetkilendirilmiş firmaların vereceği EKB belgesi hakkında merak edilen bütün konulara ekbbelgesi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ev  Sahipleri  Dikkat  Son  Tarih  2  Mayıs    haber

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