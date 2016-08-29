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ev kadınlarına sigorta müjdesi

EV KADINLARINA SİGORTA MÜJDESİ

Evde el becerilerini kullanarak çeşitli ürünler ortaya koyan kadınlara sigorta geliyor...

Tarih : 29 Ağustos 2016, 16:18
Puan Ver : Ev Kadınlarına Sigorta Müjdesi(0/10)


Evde el becerilerini kullanarak(havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları v.b) gibi eşyaları yaparak üretim ve satışını gerçekleştiren  kadınlara müjde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu'dan geldi.



Bu tarz çalışmalar yapan kadınlara yönelik sigortalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu sözlerine şöyle devam etti:



"Ev hizmetlerinde çalışanların sürekli ya da süreksiz çalışmalarına bakılmadan sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlandı. Özel istihdam büroları ev hizmetlerinde de geçici iş ilişkisi kuracak" dedi.








Etiketler: Ev  Kadınlarına  Sigorta  Müjdesi    haber

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