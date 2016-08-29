

Evde el becerilerini kullanarak(havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları v.b) gibi eşyaları yaparak üretim ve satışını gerçekleştiren kadınlara müjde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu'dan geldi.







Bu tarz çalışmalar yapan kadınlara yönelik sigortalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu sözlerine şöyle devam etti:







"Ev hizmetlerinde çalışanların sürekli ya da süreksiz çalışmalarına bakılmadan sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlandı. Özel istihdam büroları ev hizmetlerinde de geçici iş ilişkisi kuracak" dedi.