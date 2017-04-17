Kadınlar dikkat! Her gün yaptığınız çamaşır asmak, ütü yapmak ve bulaşık yıkamak gibi işler siz anlamadan bel boyun fıtığına neden oluyor. Mesaileri neredeyse 24 saat devam eden kadınlar fıtık riski altında...



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, ev işlerinin kadınları tehdit ettiğini belirterek, şu uyarıda bulundu: "Çamaşır asmak, ütü yapmak, bulaşık yıkamak, yemek yapmak da insanı fıtık eder mi demeyin? Çünkü ev işleri esnasında yaşanan uzun süreli sabit ve yanlış duruş pozisyonları, boyun, sırt, bel ve diz travmaların başında gelmektedir."



BELİNİZİ ZORLAMAYIN



"Fıtık olmamak için belden çok fazla eğilmemek, ağır kaldırmamak, dizleri bükerek yerden bir şey almak, lavabo ve tezgah başında bir eli dayayarak destek almak önemlidir. Ütü yaparken 3-4 parçada ara vererek dinlenilmeli. Yer silerken ve süpürge yaparken uzun saplı temizlik aparatları kullanın, alışveriş poşetlerini iki kolunuza eşit bölüştürün. Kilo kontrolüne önem verip ideal kiloda kalmaya çalışın."







kaynak:sabah