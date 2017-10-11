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EV HANIMIYDI, ŞİMDİ YURT DIŞINA ÇİKOLATA İHRAÇ EDEN ŞİRKETİN PATRONU OLDU


Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Tarih : 11 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu(8/10)4

Batman'da iki çocuk annesi Neşe Yıldız, 6 yıl önce KOSGEB ve ailesinden aldığı destekle iş yeri açtı. İş yerinde ithal ettiklerinin yanı sıra yaptığı el yapımı çikolataları satan Yıldız, kısa sürede dünyaya açıldı. Antalya, Manavgat, Şanlıurfa ve Batman'da aile şirketleri bulunan Yıldız, Amerika, Almanya, Avustralya, Londra, Mısır ve Erbil'e çikolata ihraç etmeye başladı.

"KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ"

6 yıldır sektörde olduğunu ve işlerini kardeşleriyle birlikte yürüttüğünü anlatan Yıldız, "Nikah şekeri, bebek şekeri, isteme çikolatası, kına malzemeleri, kına organizasyonu üzerine iş yapmaktayız. Yoğun bir iş tempomuz var. Müşteri memnuniyeti bizim için önceliklidir. Müşteri buradan memnun ayrıldığı zaman bu şekilde yorgunluğumuzu atıyoruz. Her kesimden müşterimiz var. Bu alanda da kadınlara destek oluyorum. Eve ek iş veriyoruz. Çevrede bulunan şehirler dışında yurt dışına da gönderiyoruz. Kadın olduğum için çevreden olumlu tepkiler alıyorum" dedi.

"DUBAİ'DEKİ TATLARDAN BİRAZ FARKLI"

Dubai'den gelen müşteri İnci Şeker, "Yurt dışından her geldiğimde buraya uğruyorum. Neşe hanımın güler yüzünü çok beğeniyorum. Çikolataları çok güzel her geldiğimde çikolata götürüyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarımda buradaki çikolataları çok beğeniyorlar. Bizim tatlardan biraz daha farklı olduğu için beğeniliyor. Çikolataların dışında da her şey var burada. Çiçekler, objeler, nişan tepsileri. Bu tür objeleri de alıp götürüyorum. Yurt dışına da ihracat yapması bizi mutlu ediyor. Bir kadın olarak Neşe hanımı destekliyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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