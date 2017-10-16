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Ev Hanımı, Yılda 1.5 Ton Bal Üretiyor!
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Ev Hanımı, Yılda 1.5 Ton Bal Üretiyor!

EV HANIMI, YILDA 1.5 TON BAL ÜRETİYOR!

Yozgat Sorgun'da ilçesine yaşayan ev hanımı İhsaniye Arslan, 3 kovan arıyı 150 kovana çıkarttı. Yılda 1.5 ton bal üreten Arslan, ürettiği balın patentini de aldı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Ev Hanımı, Yılda 1.5 Ton Bal Üretiyor!(7/10)9


Yozgat Sorgun'a bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan İhsaniye Arslan eşinin aldığı 3 kovan arıyla boş zamanlarında ilgilenmeye başladı. İşleri daha da büyüten Arslan zamanla 3 kovan arıyı 150 kovana çıkarttı. Yılda yaklaşık 1.5 ton bal üreten ev hanımı ürettiği balın patentini de alan Arslan işletme kurmak istiyor.



3 KOVANDAN 150 KOVANA KADAR ÇIKARDI



Eşinin ilk etapta 3 kovan arı aldığını ancak işlerinin yoğunluğundan dolayı bakamadığını belirten Arslan,"Ev işlerinin dışında boş zamanlarımda arılarla ilgilenmeye başladım. Daha sonra arılara olan merakım her geçen gün arttı. 3 kovan arıyla başladık daha sonra 70 kovan derken çoğaltarak 150 kovan arımız oldu. Ardından Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı arıcılık kursuna katıldım. Kurs sonunda sertifikamı aldım" dedi.



BALIN PATENTİNİ ALDI



Türk Patent Enstitüsü'nden aldıkları patentle organik bal üretimi yaptığını söyleyen Arslan,"Ekim 2016 tarihinde Sorgunlu Hanımağa ve Marka patenti için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundum. Başvuru sonucunda Nisan ayında Sorgun'da il organik bal üreticisi olarak marka patenti aldım. Türkiye'nin dört bir tarafına da bal gönderiyoruz" şeklinde konuştu.Bu güne kadar kendi imkanları doğrultusunda aracılık yaptıklarını ifade eden Arslan, KOSGEB'ten destek alarak işletme kurmak istediklerini söyledi.



KİLOSUNU 70 LİRADAN SATIYOR



Organik bal üretimi yaptıkları ve bu yıl 1.5 ton bal ürettiklerini belirten Arslan, çıta ve süzme balın kilosunu 50 TL'den, kara kovan balının ise kilosunu 70 TL'den verdiklerini dile getirdi.



Gıda Mühendisi olarak görev yapan İhsaniye Arslan'ın kızı Esra Arslan ise boş zamanlarında annesine yardım ettiğini çıkan balın her yıl analizini yaptığını, ayrıca pazarlama konusunda da ailesine katkıda bulunduğunu ifade etti.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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