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Ev eşyası içinde kamyona bağladıkları adamı paket gibi böyle taşıdılar

EV EŞYASI İÇİNDE KAMYONA BAĞLADIKLARI ADAMI PAKET GİBİ BÖYLE TAŞIDILAR

Aydın'da kara yolunda seyreden kamyonun arkasına bağlanarak ev eşyalarıyla birlikte adamın taşınması başka bir sürücü tarafında görüntülendi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : Ev Eşyası İçinde Kamyona Bağladıkları Adamı Paket Gibi Böyle Taşıdılar(5/10)1

Aydın'da kara yolunda seyreden bir kamyonun arkasına bağlanarak ev eşyaları ile birlikte taşınan adam görenleri şaşırttı. Ev eşyaları ile birlikte kamyona yüklenip bağlandıktan sonra üzerine branda çekilerek taşınan adam objektiflere bu şekilde yansıdı.

EV EŞYASI GİBİ BAĞLAYIP GÖTÜRDÜLER

İlginç görüntü Söke- Didim yolunda kaydedildi. Didim istikametine ev eşyası taşıyan Söke plakalı bir kamyon kasasının en arka kısmına adeta bir eşya gibi yüklenip ayak ve omuzlarından bağlandıktan sonra vücudunun üst kısmı da branda ile örtülen şahıs yolculuğuna bu şekilde devam etti. İlginç yolculuğu görüp görüntüleyen vatandaşlar ise, durumu "Bunu niye bu kadar bağlamışlar, çok mu yaramazlık yapıyormuş bu" diye yorumladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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