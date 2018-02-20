Aydın'da kara yolunda seyreden bir kamyonun arkasına bağlanarak ev eşyaları ile birlikte taşınan adam görenleri şaşırttı. Ev eşyaları ile birlikte kamyona yüklenip bağlandıktan sonra üzerine branda çekilerek taşınan adam objektiflere bu şekilde yansıdı.

EV EŞYASI GİBİ BAĞLAYIP GÖTÜRDÜLER

İlginç görüntü Söke- Didim yolunda kaydedildi. Didim istikametine ev eşyası taşıyan Söke plakalı bir kamyon kasasının en arka kısmına adeta bir eşya gibi yüklenip ayak ve omuzlarından bağlandıktan sonra vücudunun üst kısmı da branda ile örtülen şahıs yolculuğuna bu şekilde devam etti. İlginç yolculuğu görüp görüntüleyen vatandaşlar ise, durumu "Bunu niye bu kadar bağlamışlar, çok mu yaramazlık yapıyormuş bu" diye yorumladı.

Kaynak: haberinburada