Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara verilen devlet katkısı artıyor. Azami tutar 15 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Ayrıca tapu harcında indirim ve düşük faizli kredi yolu da açılıyor.

Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak, tasarrufları artırmak için başlatılan konut hesabı, daha cazip hale getiriliyor. Mevcut uygulama, konut hesabındaki birikim tutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 15 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Meclis'teki torba yasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak.

DEVLET KATKISI 20 BİN LİRA

Maksimum devlet katkısı tutarı da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltilecek. Böylece konut hesabı açıp birikim yapanlar, evlerini aldıklarında 20 bin liraya varan devlet katkısına kavuşacak. Ayrıca 2 destek daha geliyor. Torba yasa tasarısıyla, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması ve daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki alınacak.

Kaynak: haberinburada