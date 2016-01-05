

Hazırlanan taslak yönetmeliğin son aşamaya geldiğini belirten Şimşek, "Yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuş olup kısa süre içinde Başbakanlığa sevki planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. Konut hesabı düzenlemesi ile konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarının konut edinmesinin ve hanehalkının önündeki muhtemel borçlanma kalemlerinden olan konut harcamalarının önceden tasarruf edilerek karşılanmasının amaçlandığını vurgulayan Şimşek, şu bilgileri verdi:







"Konut hesabı düzenlemesine göre, katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahibi olmaması gerekmektedir. Katılımcıların devlet katkısına hak kazanabilmesi için yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında konut hesabı açmaları ve konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca söz konusu hesaplara düzenli ödeme yapmaları gerekmektedir. Belirtilen koşulları yerine getiren katılımcıya konut edinim tarihi itibarıyla hesapta biriken toplam tutarın azami yüzde 20'sine kadar hesaplanan devlet katkısı ödemesi yapılacaktır. Devlet katkısı için azami tutar 15 bin liradır ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır. Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecektir."







"Vatandaşın tasarruf alışkanlığına katkı sağlayacak"







Konut hesabı uygulaması ile konut sahibi olmayan vatandaşların konut edinmeleri için devlet tarafından bir destek sağlanacağını ifade eden Şimşek, bu uygulamanın vatandaşların tasarruf yapma alışkanlıklarına katkıda bulunmasının beklendiğini bildirdi. Şimşek, uygulamanın bankacılık sektörü açısından ise ilave mevduat ve uzun vadeli kaynak imkanı sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti. Devlet katkısından, kanun kapsamında gerekli şartları sağlayan her Türk vatandaşının yararlanabileceğine işaret eden Şimşek, konut hesabı uygulamasına yönelik oluşacak talebe göre ev sahibi olacak kişi sayısının değişebileceğini söyledi.







"İlk devlet katkısı ödemesi 2019'da"







Konut hesabı uygulamasının devletin son dönemde sıkça üzerinde durduğu sosyal hizmet projelerinin bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade eden Şimşek, "Bununla birlikte uygulamanın ülkemizdeki tasarruf oranının artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir" dedi.







Hesapların devlete maliyetinin de uygulamaya yönelik oluşacak talebe göre değişebileceğini belirten Şimşek, "Devlet katkısını hak etmek için en az 3 yıl düzenli ödeme zorunluluğu olduğu dikkate alındığında, 2016 yılında başlayacak sistemde ilk devlet katkısı ödemeleri 2019 yılında gerçekleşecektir" görüşüne yer verdi.







Şimşek, bu uygulamanın dünyada bazı ülkelerde de yapıldığını dile getirerek, Almanya ve Çin'de sistemde bir takım farklılıklar bulunmakla birlikte konut tasarruf hesabı adı altında benzer uygulamalar bulunduğunu söyledi.