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ev alana 40 bin tl indirim

EV ALANA 40 BİN TL İNDİRİM

150 metrekarenin üzerinde konutlarda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e inmesi, vatandaşa kazandıracak. 400 bin liraya ev alan, 72 bin yerine 32 bin lira KDV ödeyecek..

Tarih : 10 Eylül 2016, 10:14
Puan Ver : Ev Alana 40 Bin Tl İndirim(8/10)7


Hükümet'in KDV indirim kararı hem gayrimenkul sektörünü hem de ev alma planı yapanları sevindirdi. Bakanlar Kurulu kararıyla 150 metrekarenin üzeri konutlar için yüzde 18 olan KDV, 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e çekildi. Bu sayede bu tarihe kadar büyük ev alanların cebinden daha az para çıkacak, sektörde son dönemde yaşanan hareketlilik daha da artacak.



Yaklaşık 7 aylık süreçte 150 metrekare ve üzeri ev alanlar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek. Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı büyük metrekareli dairelerde 400 bin lira civarında bulunuyor. Bunun KDV'si yüzde 18 olarak hesaplandığında 72 bin lira, yüzde 8 olarak hesaplandığında 32 bin lira tutuyor. Yani 31 Mart'a kadar 400 bin liralık ev alan kişi, 72 bin lira yerine 32 bin lira KDV ödeyecek. Vatandaşın cebinden 40 bin lira daha az KDV parası çıkacak. Pek çok sektör yetkilisi, düşen KDV oranlarının fiyat artışına neden olacağı kanısını taşımadıklarını ifade ediyor. KDV indirimi sayesinde büyük konut stoğunun eritileceğini vurgulayan yetkililer, "Eğer fiyat artırılırsa stoklardaki erime sınırlı olur" değerlendirmesinde bulunuyor.








Etiketler: Ev  Alana  40  Bin  Tl  İndirim    haber

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