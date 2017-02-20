

EV ALANA DESTEK ARTTI!







Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor. 4 ayda yaklaşık 10 bin kişi hesap açıp, 36.4 milyon lira biriktirdi. Desteğin sınırı da arttı.



BİRİKİM YAPANA DESTEK



Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor.



26 AĞUSTOS'TA BAŞLADI!



Uygulama 26 Ağustos'ta hayata geçti, 31 Aralık'a kadar 9 bin 726 vatandaş konut hesabı açtırdı.







kaynak:sabah