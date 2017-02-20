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Ev Alana 15 Bin 575 Lira
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ev alana 15 bin 575 lira

EV ALANA 15 BİN 575 LİRA

Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor.

Tarih : 20 Şubat 2017, 10:02
Puan Ver : Ev Alana 15 Bin 575 Lira(7/10)7


EV ALANA DESTEK ARTTI!



Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor. 4 ayda yaklaşık 10 bin kişi hesap açıp, 36.4 milyon lira biriktirdi. Desteğin sınırı da arttı.



BİRİKİM YAPANA DESTEK



Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor.



26 AĞUSTOS'TA BAŞLADI!



Uygulama 26 Ağustos'ta hayata geçti, 31 Aralık'a kadar 9 bin 726 vatandaş konut hesabı açtırdı.



 



kaynak:sabah








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