EV ALANA 15 BİN 575 LİRA
Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor.
EV ALANA DESTEK ARTTI!
Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor. 4 ayda yaklaşık 10 bin kişi hesap açıp, 36.4 milyon lira biriktirdi. Desteğin sınırı da arttı.
BİRİKİM YAPANA DESTEK
Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor.
26 AĞUSTOS'TA BAŞLADI!
Uygulama 26 Ağustos'ta hayata geçti, 31 Aralık'a kadar 9 bin 726 vatandaş konut hesabı açtırdı.
kaynak:sabah
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