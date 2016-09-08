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ev alacaklara müjde! indirim geldi

EV ALACAKLARA MÜJDE! İNDİRİM GELDİ

Bakanlar Kurulu, 150 m2'nin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e indirdi.

Tarih : 08 Eylül 2016, 09:46
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Kararla KDV oranlarının tespitine ilişkin karara eklenen geçici bir maddeyle, konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8 olarak uygulanması hüküm altına alındı. Yetkililer, konut teslimlerinde yüzde 1 ve yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranlarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.








Etiketler: Ev  Alacaklara  Müjde  İndirim  Geldi    haber

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