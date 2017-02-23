

Konutta yüzde 18'den yüzde 8'e inen KDV'de kimi müteahhitler “İndirimden önce sözleşme imzaladık” diyerek yüzde 10'luk farkı müşteri lehine yansıtmıyor. Ancak anlaşma satış fiyatı+KDV olarak yapılırsa alıcının bu indirimi talep etme hakkı var.







Habertürk gazetesinden Rahim Ak, bugün yayımlanan yazısında konutta yüzde 18'den yüzde 8'e inen KDV indiriminin müteahhitler tarafından müşteriye yansıtılmaması sorununu ele aldı. İşte o yazı:







VATANDAŞ İNDİRİMDEN YARARLANDIRILMIYOR







Lüks konutta KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesinin ardından yeni bir sorun oluşmuş durumda. Kimi müteahhitler indirilen KDV'yi müşteriye yansıtmama eğiliminde. Özellikle düzenlemeden önce yapılmaya başlanan evler için geçerli sözleşmelerde KDV belirtilmemişse bazı müteahhitler ‘KDV dahil sözleşme imzaladık' diyerek indirimden vatandaşı yararlandırmıyor. Hele satın alma banka kredisiyle yapıldıysa müteahhidin eli daha da güçleniyor.







kaynak:milliyet